Rudi Garcia: "Ronaldo come Pelé"

Il tecnico dell’Al Nassr Rudi Garcia celebra Cristiano Ronaldo: “L’arrivo di Cristiano Ronaldo è paragonabile a quel che fu Pelé per i New York Cosmos. Il suo arrivo in America andò oltre il calcio”.

“Questa è la dimostrazione che l’Arabia è capace di grandi cose. Straordinario che uno sportivo come lui sia venuto a giocare qui”, sono le parole pronunciate alla Gazzetta dello Sport. CR7 esordirà in Arabia Saudita il 22 gennaio: non ha potuto farlo prima per una precedente squalifica e per alcuni motivi burocratici.