Rugby, Australia e Nuova Zelanda pronte all'ultimo atto

22-09-2022 17:10

A una settimana di distanza o poco più, Australia e Nuova Zelanda si ritrovano sabato per l’assegnazione del Championship 2022.

La vittoria in volata di Melbourne (39-37) ha rilanciato le possibilità di vittoria degli All Blacks, che guidano la classifica del torneo appaiati al Sudafrica, ma l’ultimo turno, che per l’Australia ha il sapore della rivincita, sarà decisivo.

Questi gli schieramenti di partenza ad Auckland:

Australia – 15 Andrew Kellaway, 14 Tom Wright, 13 Len Ikitau, 12 Lalakai Foketi, 11 Marika Koroibete, 10 Bernard Foley, 9 Jake Gordon, 8 Harry Wilson, 7 Pete Samu, 6 Rob Valetini, 5 Cadeyrn Neville, 4 Jed Holloway, 3 Allan Alaalatoa, 2 Dave Porecki, 1 James Slipper (c). A disposizione: 16 Folau Fainga’a, 17 Angus Bell, 18 Pone Fa’amausili, 19 Nick Frost, 20 Fraser McReight, 21 Nic White, 22 Reece Hodge, 23 Jordan Petaia.

Nuova Zelanda – 15 Beauden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Jordie Barrett, 11 Caleb Clarke, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Dalton Papali’i, 6 Akira Ioane, 5 Sam Whitelock (c), 4 Brodie Retallick, 3 Tyrel Lomax, 2 Codie Taylor, 1 Ethan de Groot. A disposizione: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Ofa Tu’ungafasi, 18 Nepo Laulala, 19 Tupou Vaa’i, 20 Hoskins Sotutu, 21 Finlay Christie, 22 Roger Tuivasa-Sheck, 23 Sevu Reece.