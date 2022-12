Rugby, la 'vendetta' di Eddie Jones

13-12-2022 19:07

A una settimana dal licenziamento dall’Inghilterra, Eddie Jones si gode una bella opportunità: “Essere stato invitato a prendere le redini dei Barbarians una seconda volta per me è un onore, hanno una tradizione che rivela valori importanti. I tifosi si devono aspettare due squadre di alto livello composte da giocatori internazionali che vorranno mettersi in mostra prima del Mondiale in Francia. Non vedo l’ora di ritornare a Twickenham, uno stadio che evoca in me ricordi importanti: sono molto motivato a dare spettacolo, pregusto il duello con Steve Hansen, la nostra rivalità è nata nel Super Rugby”.