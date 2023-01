Rugby, Lamaro e Capuozzo inseriti tra le stelle del Sei Nazioni

05-01-2023 20:44

Si scaldano i motori del movimento ovale in vista del Sei Nazioni che partirà a febbraio e ‘Planet Rugby’ ha stilato la lista dei principali 20 giocatori attesi nella manifestazione che sarà un banco di prova significativo prima del Mondiale francese: ne fanno parte Ange Capuozzo (estremo) e Michele Lamaro (capitano), pilastri dell’Italia in ascesa dopo aver interrotto la striscia di sconfitte in casa Galles.

Questi i giudizi sugli Azzurri: “Capuozzo è l’idolo dei tifosi, nonostante siano solo 7 le presenze in Nazionale; sa sfruttare le sue occasioni e segnare mete indimenticabili, speriamo si ripeta nel torneo. Lamaro è in grado di ricoprire ogni posizione della difesa. E’ l’erede di Sergio Parisse come avanti, perché ha il senso del gioco”.

L’elenco delle ‘stelle’ del Sei Nazioni è questo:

Gael Fickou (centro, Francia)

Michele Lamaro (flanker, Italia)

Cyril Baille (pilone, Francia)

Robbie Henshaw (centro, Irlanda)

Maro Itoje (seconda linea, Inghilterra)

Taulupe Faletau (n°8, Galles)

Finn Russell (mediano d’apertura, Scozia)

Dan Biggar (mediano d’apertura, Galles)

Damian Penaud (ala, Francia)

Tom Curry (flanker, Inghilterra)

Ange Capuozzo (estremo, Italia)

Owen Farrell (apertura/centro, Inghilterra)

Tadhg Beirne (seconda/terza linea, Irlanda)

Julien Marchand (tallonatore, Francia)

Tadhg Furlong (pilone, Irlanda)

Charles Ollivon (flanker, Francia)

Johnny Sexton (mediano d’apertura, Irlanda)

Josh van der Flier (flanker, Irlanda)

Gregory Alldritt (n°8, Francia)

Antoine Dupont (mediano di mischia, Francia)