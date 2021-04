Russell: "Bottas mi ha tolto una vittoria"

E’ evidente che c’è ruggine tra Valtteri Bottas e George Russell, che l’anno scorso erano stati compagni di squadra in Mercedes nel GP del Bahrain e che ora si contendono un sedile per il 2022. Questa ruggine esiste indipendentemente dall’incidente nel quale i due sono stati coinvolti nel Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola e dopo il quale Russell ha schiaffeggiato sul casco Bottas che gli ha risposto col dito medio.

Il britannico nelle dichiarazioni del dopo gara, malgrado l’errore sia stato principalmente suo, ha attaccato violentemente il finlandese spiegando così la collisione: “Per me arrivare nono è una vittoria e lui me l’ha portata via. Il motivo dell’incidente è che io sono andato sul bagnato, mi sono girato e gli sono andato addosso. Questo ho fatto. Ma il motivo per cui sono andato sul bagnato è che lui ha mosso molto leggermente lo sterzo e mi ha spinto verso quella direzione. Peccato che non abbiamo visto il suo onboard. Si vede solo il mio. Se guardate il suo sono sicuro che vedrete che lui, invece di andare sulla sinistra come suggeriva la curva, è andato a destra. Si è trattato di un incidente sfortunato, ma poteva essere evitato“.

OMNISPORT | 18-04-2021 18:46