Russell: "Ho chiesto scusa a Valtteri". Bottas: "George mi ha chiamato ma dormivo"

Botta e risposta dopo l’incidente di Imola tra George Russell e Valtteri Bottas nella conferenza stampa di vigilia del Gran Premio del Portogallo.

“A prevalere sono state le emozioni, a caldo ero molto teso, poi ho capito e analizzato tutto l’accaduto e mi sono scusato, non sono stato un esempio – ha detto il giovane britannico della Williams -. Ho parlato con Toto Wolff, è stato un confronto costruttivo, il nostro rapporto non è danneggiato”.

“Ho letto il messaggio di George. Non abbiamo parlato tra noi. Ha provato a telefonarmi ma non ho risposto perché dormivo – ha replicato il finlandese Mercedes -, è una cosa buona non essersi fatti male, è il momento di guardare avanti”.

OMNISPORT | 29-04-2021 19:30