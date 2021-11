Russell: "I cordoli sono brutali"

19-11-2021 22:55

Il pilota della Williams George Russell ha fatto un resoconto del venerdì di prove libere in Qatar: “Mi sono divertito oggi là fuori, è un circuito molto divertente da guidare ed è piuttosto veloce, probabilmente più di quanto ci aspettassimo. Il degrado delle gomme sembra relativamente basso, e ciò ci ha permesso di spingere abbastanza forte, che è quello che tutti noi piloti vogliamo da una pista”.

“Tuttavia, non sono sicuro su quelle che saranno le circostanze in gara, anche perché non mi sembra il circuito più adatto per compiere sorpassi. Domani è previsto un cambio delle condizioni atmosferiche, e spero che siano favorevoli. In ogni caso, se così non fosse, ci adatteremo alla situazione. I cordoli qui sono piuttosto brutali, date le velocità che percorriamo. Di conseguenza, bisognerà fare attenzione a non andare oltre il limite della pista”.

OMNISPORT