Ryder Cup: Stati Uniti subito avanti 3-1 sull'Europa

Inizia bene, come prevedibile, la Ryder Cup per gli Stati Uniti, che dopo i foursome della prima giornata sono in vantaggio per 3-1 sull’Europa. Tra le vittorie Usa, Cantlay e Schauffele hanno asfaltato McIlroy e Poulter vincendo le prime cinque buche e prevalendo alla fine 5&3, Koepka e Berger hanno battuto Westwood e Fitzpatrick 2&1 e Johnson e Morikawa hanno avuto la meglio 3&2 su Casey e Hovland. Unico punto per il Vecchio Continente quello di Rahm e Garcia su Thomas e Spieth per 3&1. Nel pomeriggio statunitense i fourball sul green di Whistling Straits a Kohler, Wisconsin.

OMNISPORT | 24-09-2021 20:17