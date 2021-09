Ryder Cup, super Johnson: gli Usa incrementano il vantaggio

Cinque anni dopo l’ultima vittoria ad Hazeltine, gli Stati Uniti si avviano al successo nell’edizione 2021 della Ryder Cup.

Presso il Whistling Straits di Kohler, nel Wisconsin, infatti, anche la seconda giornata ha sorriso alla formazione di Steve Stricker, che si presenterà all’ultima giornata con il rassicurante, ma non definitivo, vantaggio di 11-5.

Dopo il 6-2 con il quale si era conclusa la prima giornata, gli Stati Uniti hanno allargato la forbice aggiudicandosi tre dei quattro foursomes di sabato e impattando nel computo dei fourballs (2-2).

Dustin Johnson ha confermato l’ottimo momento di forma uscendo vincitore insieme a Collin Morikawa dal foursome contro il duo Casey/Hatton e dal fourball con Poulter/McIlroy. Il nordirlandese, al contrario, ha deluso ancora e a reggere le sorti dell’Europa sono stati John Ram e Sergio GArcia, che hanno portato punti contro Brooks Koepka, in coppia prima con Daniel Berger e poi nel fourball con Jordan Smith.

Domenica, a partire dalle 18 italiane, si giocheranno le ultime dodici sfide individuali.

Usa favoriti, ma nulla è ancora deciso, visto che i fourball di sabato hanno visto un’Europa in evidente crescita e pronta ad “aggapparsi” al regolamento che prevede come la squadra campione in carica manterrà la coppa in caso di pareggio (14 punti)

Queste le scelte dei due capitani per la giornata di domenica:

McIlroy-Schauffele

Lowry-Cantlay

Rahm-Scheffler

Garcia-DeChambeau

Hovland-Morikawa

Casey-Johnson

Wiesberger-Koepka

Poulter-Finau

Hatton-Thomas

Westwood-English

Fleetwood-Spieth

Fitzpatrick-Berger

