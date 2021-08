Sagan, la via per il pieno recupero passa dagli Europei di Trento

Sarà un vero e proprio parterre de roi quello che caratterizzerà gli Europei di ciclismo su strada in programma a Trento la seconda settimana di settembre.

Come Kasper Asgreen, Remco Evenepoel, Filippo Ganna e Tadej Pogacar, anche Peter Sagan infatti ha annunciato la propria presenza in Trentino, terra dove il nativo di Zilina proverà comunque a ben figurare nonostante una condizione tutt’altro che perfetta dopo il problema al ginocchio che l’ha costretto a fermarsi durante il Tour de France.

“Il mio recupero è sulla strada giusta, mi sto preparando intensamente per poter rientrare nel miglior stato di forma possibile” ha dichiarato Sagan.

“In una gara come i Campionati Europei ci sono tanti fattori che possono influenzare la corsa, non tutti nel nostro controllo, per questo è veramente impossibile prevedere come andrà a finire. Con certezza posso dire soltanto che darò il 100% per ottenere il miglior risultato possibile”.

Difficile comunque che lo slovacco possa bissare il successo ottenuto nel 2016 nella prima edizione riservata professionisti, una vittoria che, in un modo o nell’altro, ha comunque contribuito ad elevare il prestigio della corsa.

“Senza dubbio i Campionati Europei di ciclismo su strada hanno assistito a una crescita impressionante dal 2016 ad oggi. Non so in che misura la mia vittoria abbia contribuito a questo, ma sarei felice di aver fatto anch’io la mia piccola parte. Anche quest’anno sono sicuro che vedremo una startlist di altissimo livello, garanzia di una gara emozionante e spettacolare”.

OMNISPORT | 25-08-2021 13:17