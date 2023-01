Sainz si allena con Marquez: "Ho trovato un nuovo compagno"

08-01-2023 21:04

Non è raro vedere piloti di F1 e di MotoGP che si allenano insieme, anche perché la preparazione per la nuova stagione è molto simile. Lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz, ad esempio, ne ha uno di alto livello: “Ho trovato un nuovo compagno di allenamenti per la preseason”, ha infatti scritto il 28enne di Madrid sul suo profilo ufficiale di Instagram mentre fa stretching all’aperto insieme a un sorridente Marc Marquez.

I due connazionali sono infatti molto amici. Recentemente, Sainz ha ammesso: “Lo vedo più della mia famiglia, dato che siamo vicini di casa. Marquez in Formula 1 sarebbe Ayrton Senna. Non ho dubbi su questo, perché è l’unico a cui ho visto fare cose impossibili, come faceva Senna. Verstappen? Forse anche Max, ma io preferisco Senna“, ha ribadito il ferrarista.

Questo invece il parallelismo di Marquez: “Sono in dubbio tra due. Potrebbe essere Pecco Bagnaia, perché ha tardato ad esplodere, ma ora è al top. Ma pure Crivillé, anche se a differenza sua Sainz vincerà più di un titolo. In Spagna abbiamo avuto già Alonso, che accosterei a Nieto, dunque per Carlos va bene un accostamento a Crivillé“.