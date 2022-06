Salernitana: Bonazzoli non sarà riscattato

17-06-2022 13:05

La Salernitana ha deciso di non riscattare Federico Bonazzoli dalla Sampdoria.

Nonostante l’attaccante abbia segnato ben 10 gol nella scorsa stagione in granata, contribuendo alla miracolosa salvezza del club campano, il diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro non verrà esercitato.

Al momento il club di Iervolino non vuole spendere quella cifra pur lasciando aperta la porta per la trattativa: “Le cose si possono fare in un secondo: proveremo ad ingaggiarlo successivamente” ha promesso lo stesso numero uno del club campano che però dovrà guardarsi anche dall’interesse di altre squadre interessate all’attaccante.

Il Bologna ad esempio è in cerca di un vice Arnautovic, il Torino deve sostituire il partente Belotti, ma anche l’Empoli che perderà Pinamonti è sulle sue tracce.

