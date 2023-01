Salernitana, Iervolino: "Non si deve ripetere più una cosa del genere"

18-01-2023 20:55

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino in conferenza stampa ha parlato dopo la revoca dell’esonero di Davide Nicola: “Noi vorremmo che la Salernitana facesse bel calcio, purtroppo a Bergamo abbiamo perso 8 a 2 ed è una imbarcata fuori dal comune. Non accadeva da oltre 20 anni. Capita al PSG e al Barcellona, alla Roma. Però la cosa che realmente ha fatto venire a ognuno di noi l’idea ci fosse qualcosa di grave era la non volontà di giocare al calcio. Non abbiamo preso un’ammonizione. E’ stata una disfatta”.

“Non è un problema di punti persi, ma di 8 gol incassati. Sul 3-0 non avrei esonerato Nicola. Una imbarcata non deve capitare mai più, non siamo una squadra costruita per dimenticarsi di giocare duro, corpo a corpo, con agonismo e atleticità che non deve permettere a nessuno di farci otto gol. Nemmeno fosse il Real Madrid”.