Salernitana, Nicola: "Arrabbiato, ci siamo segnati due gol da soli"

13-11-2022 19:00

Il pesante ko con il Monza ha lasciato con l’amaro in bocca Davide Nicola, che si aspettava qualcosa di più dalla sua Salernitana: “La prestazione mi ha fatto arrabbiare, nel primo tempo non abbiamo avuto la fame necessaria per contrapporci. Siamo arrivati un po’ stanchi ma dobbiamo sempre avere fame, ci siamo segnati due gol da soli e poi diventa difficile recuperare”.

“Volevamo essere aggressivi ma non ci siamo riusciti – ha continuato Nicola -. La partita è stata indirizzata nel primo tempo e non possiamo permetterci di concedere così tanto. Dopo la pausa vogliamo tornare propositivi e fare più punti possibili”.