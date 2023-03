Salernitana, Ochoa: “Ora sono comunitario e aspetto un grande club”

Il portiere messicano vede lontana la pensione e dopo le convincenti prestazioni che sta regalando in terra campana, si dice pronto a disputare la Champions League da protagonista.

04-03-2023 14:33

Guillermo Ochoa è pronto al grande salto. A confermarlo è lo stesso numero uno messicano che arrivato a gennaio in forza alla Salernitana, sta regalando parate tanto decisive quanto spettacolari.

In un’intervista rilasciata a Marca, quotidiano spagnolo ha affermato: “Ho scelto l’Italia per avere un’altra sfida in un grande campionato, mi sento molto bene fisicamente e la pensione è lontana, ho avuto infortuni che mi hanno fatto diventare più forte mentalmente, e poi sono il primo portiere messicano ad aver lasciato il mio paese, non è stato facile ma oggi ho anche il passaporto spagnolo, spero che questa sia la chiave per aiutare anche altri portiere a venire a giocare in Europa”.

Poi parla dell’accostamento a Milan e Inter: “Di voci ce ne sono tante ma conta solo quello che fai in campo, adesso ho il passaporto comunitario e questo aiuta molto perché ha sempre rappresentato un problema nella mia carriera, sono pronto a dare il mio contributo in Italia ed in Europa con grande serietà ed esperienza, vedremo cosa succederà in questi mesi”.