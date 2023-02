Salernitana, Radovanovic: "Ero fuori dal progetto"

Il serbo: "Il Cagliari è stato gentilissimo e ha capito subito la situazione".

11-02-2023 13:55

In un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, Radovanovic ha svelato il suo addio alla Salernitana: “L’ultimo giorno di mercato mi hanno detto che dovevo andare a Cagliari, oppure sarei rimasto fuori dal progetto. Mia figlia è iscritta in prima elementare qui, a Salerno stavamo alla grande. In poche ore avrei dovuto prendere tutto e andare a Cagliari”.

“Il Cagliari è stato gentilissimo – continua Radovanovic -, ha subito capito la difficoltà della situazione. A Salerno ho sentito un affetto enorme. Grazie al Presidente Iervolino e a Walter Sabatini che mi hanno voluto qui, ma anche a mister Nicola, allo staff, ai giornalisti e, soprattutto, ai tifosi”.