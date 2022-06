Salernitana: Sabatini di nuovo in bilico

02-06-2022 14:18

C’è aria di clamoroso divorzio tra Walter Sabatini e la Salernitana . Malgrado l’intesa per il rinnovo raggiunta pochi giorni dopo la salvezza e confermata pubblicamente dalla proprietà, il futuro del direttore sportivo è tornato in bilico. Come anticipato stamane dal quotidiano La Città , alla base della riflessione ci sono delle diversità di vedute col presidente Danilo Iervolino che riguarderebbero, secondo quanto riporta l’ ANSA , le commissioni percepite dai procuratori, contestate in passato dal patron dei campani.