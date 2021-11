Salernitana-Sampdoria, D'Aversa: "La società ci è stata vicino"

21-11-2021 17:58

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa commenta la vittoria dei blucerchiati contro la Salernitana per 2-0. Prima vittoria in Serie A della Sampdoria sul campo della Salernitana, dopo che i blucerchiati avevano perso entrambi i precedenti in casa dei granata nel torneo.

Ecco il commento dell’ex Parma a DAZN:

“Oggi c’era bisogno di una prestazione da uomini veri. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi. In un momento difficile, fare risultato così netto contro una squadra ostica non era semplice. Avevo presentato la gara ai ragazzi come se fosse la prima di campionato. Oggi nessuno voleva subire gol. Questa squadra ha qualità individuali importanti. Serviva una risposta anche per la società che ci è rimasta vicina nonostante i risultati non semplici. Se analizziamo la gara contro il Bologna, se fossimo passati in vantaggio non avremmo demeritato. Ma gli episodi girano a favore se ci mettiamo del nostro. Abbiamo sbagliato un tempo col Napoli e col Cagliari. Per il resto abbiamo sempre fatto il nostro dovere”.

