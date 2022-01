Salernitana, si presenta Iervolino: "Investirò ma solo suo giovani"

13-01-2022 19:26

Il nuovo presidente della Salernitana Iervolino, che aha acquistato il club nella notte di Capodanno, si è presentato tramite un messaggio su Facebook a tutti i tifosi campani. Ora che il cloasing è ufficialmente completato, il fondatore di UniPegaso non vede l’ora di fare i primi passi nel mondo del calcio:

“Da oggi inizia una nuova era. Ore 13:00 si è concluso il trasferimento delle quote. Avanti tutta”. Come riporta Sky Sport, “la firma dell’atto notarile che ha sancito l’acquisizione delle quote societarie della Salernitana da parte di Iervolino è avvenuta in mattinata a Scafati, nello studio del notaio Francesco Coppa, alla presenza anche dei trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli”.

In seguito, lo stesso Iervolino si è presentato in conferenza stampa:

“Il mio è un progetto complesso e ambizioso, voglio portare un cambiamento nel mondo del calcio. Io amo le sfide e spero di lasciare la mia impronta anche in questo settore. La squadra e i dirigenti che mi hanno preceduto hanno fatto un ottimo lavoro, ma non hanno toccato le corde del cuore. L’ho anche detto a Fabiani, mi sono complimentato con lui ma l’ho rimproverato per non aver creato un rapporto con i tifosi. Il legame con il territorio fa la differenza, io ho in mente da tempo anche l’idea del centro sportivo. Serve trasparenza verso i tifosi: cercherò di fare in modo che la squadra sia sempre più vicina ai tifosi. Voglio portare tantissima tecnologia. Cercheremo di abbracciare una rivoluzione digitale generale, è una promessa. Questa squadra diventerà un modello, un laboratorio da cui tra qualche anno ci saranno delle copie”.

