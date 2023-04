Il portiere dei doriani: "Dobbiamo continuare a onorare questa splendida maglia".

22-04-2023 23:24

Il portiere della Sampdoria Nicola Ravaglia non si perde d’animo dopo il pareggio contro lo Spezia: “Noi possiamo controllare ciò che succede in campo ed è questo il nostro obiettivo. La stagione è difficile, la classifica deficitaria, ma noi siamo obbligati ad andare avanti in maniera ostinata. Dobbiamo continuare a onorare questa splendida maglia”.

“Il sogno più bello sarebbe la salvezza. Finché la matematica non ci condanna siamo obbligati a continuare a sognare”.