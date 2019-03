Samp, vicina la cessione ad un fondo americano: c'è un grande ex

Il futuro della Sampdoria potrebbe essere a stelle e strisce. Il fondo americano York Capital Management (nelle mani del magnate Jamie Dinan, uno degli azionisti della franchigia NBA dei Milwaukee Bucks) sarebbe, infatti, molto interessato all'acquisizione della società blucerchiata. L'attuale patron dei doriani Massimo Ferrero starebbe trattando la cessione del club. L'investimento del fondo americano sarebbe pari a circa 120 milioni di euro. Una cifra importante che dovrebbe essere sufficiente per convincere l’attuale patron Ferrero a cedere il club.

Se dovesse arrivare la classica fumata bianca (sono attesa novità nel giro di pochi giorni), si lavorerà per trovare il nuovo presidente. Diversi indizi portano al nome di Gianluca Vialli. Leggenda della Sampdoria (ci ha giocato dal 1984 al 1992, conquistando anche il famoso tricolore nella stagione 1990/91), Vialli sarebbe graditissimo al popolo blucerchiato che spinge per il ritorno a Genova del mito blucerchiato (intrigato anche dalla proposta di Gravina in ottica Nazionale).

'La Gazzetta dello Sport' rivela un ulteriore particolare che farebbe pensare a Vialli come futuro presidente della Samp. Il 54enne ex bomber sarebbe tra gli amministratori della società Sunrise Sports Limited, ovvero la società che starebbe veicolando l'offerta del fondo americano York Capital Management.

Un ulteriore conferma di una trattativa in corso è arrivata anche da Enrico Mantovani: "The Turning Point?", le parole usate dallo stesso ex numero uno della Sampdoria che farebbero intendere come l'accordo tra Ferrero e il fondo americano sarebbe vicino ad un esito positivo.

SPORTAL.IT | 20-03-2019 09:50