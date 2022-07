Sampdoria: asse di mercato con il Tottenham

22-07-2022 13:02

Sono ore di mercato piuttosto calde quelle che si intrecciano tra Genova e Londra.

La dirigenza blucerchiata infatti ha fitti contatti con Fabio Paratici, uomo mercato del Tottenham. L’obiettivo è quello di ottenere in prestito Bryan Gil, anche se a dir la verità, lo spagnolo non è l’unico obiettivo blucerchiato. Nel mirino doriano sarebbe infatti entrato anche Joe Rodon.

L’attaccante ha bisogno di giocare e di ritrovarsi dopo una stagione non particolarmente felice a Valencia dove era in prestito da gennaio. Dopo 8 presenza in Premier con i londinesi e nove in Liga con il Valencia, l’attaccante della nazionale under 21 spagnola ha voglia di un progetto in cui potersi esprimere al meglio e con continuità. Ecco perchè la Sampdoria potrebbe rappresentare una buona scelta per rilanciarsi.

Rodon invece è un difensore, classe 1997, che però non fa parte dei piani di Conte e potrebbe partire. Il gallese ha un contratto fino al 2025, ma i blucerchiati vorrebbero portarlo a Bogliasco. Secondo Il Secolo XIX non è escluso che i contatti tra le parti, nei prossimi giorni, possano estendersi a più di una operazione.

