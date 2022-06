Sampdoria: due rinnovi sicuri e uno in dubbio

20-06-2022 13:23

La Sampdoria va avanti nel segno della continuità. Due giocatori su tutti saranno importanti per mister Giampaolo ovvero, il capitano Fabio Quagliarella e il centrocampista Tomas Rincon. Esperienza, forza, grandi conoscitori dell’ambiente blucerchiato, attaccante e centrocampista si siederanno presto ad un tavolo per firmare i rispettivi rinnovi.

Nessun problema per Fabio Quagliarella, che si era già portato avanti con i dirigenti del club blucerchiato prima di partire per le vacanze. La positiva stagione di Tomas Rincon lascia invece presagire che anche il rapporto del General con la Sampdoria proseguirà, quanto meno fine al termine della prossima stagione. Discorso leggermente diverso per Albin Ekdal: il centrocampista svedese ha offerte in patria, e prima di rinnovare la Samp dovrà fare le giuste valutazioni, tenendo in seria considerazione i vari infortuni, patiti nell’ultimo campionato.

