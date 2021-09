Sampdoria, Ferrero: "Quagliarella merita la Nazionale"

“Quagliarella merita la nazionale, spero che Mancini lo convochi”. Il messaggio arriva dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero nel giorno della presentazione del protocollo siglato col Comune di Bogliasco: i campi sportivi si rifaranno il look e nascerà una cittadella del sport nel quartiere generale blucerchiato. Il presidente ha parlato anche dello sfumato acquisto dell’attaccante Petagna e ha esaltato Caputo: “Gli accordi erano stati definiti ma non sono stati rispettati e non da parte nostra. Cosa è successo? Bisognerebbe chiederlo a Aurelio De Laurentiis. Ma ora ho Caputo, un nazionale, lo seguo da anni e l’età non conta: lui o Quagliarella mi faranno un bel regalo con l’Inter. I big rimasti? Alla Sampdoria si sta benissimo, nessuno fatica a trattenerli”.

OMNISPORT | 03-09-2021 15:33