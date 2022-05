Sampdoria, Giampaolo: "Non saremo noi i giudici dello scudetto"

21-05-2022 13:51

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato alla vigilia dell’ultima partita di Serie A, in cui i blucerchiati incontreranno l’Inter. L’allenatore del club ligure si è soffermato sulla lotta scudetto, che vede il duello tra i nerazzurri e il Milan.

Sul club rossonero, queste le parole di Giampaolo: “Penso che il giudice sia il Milan perché con due risultati su tre vince lo scudetto. È in grande condizione psicofisica, gioca contro una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo. Chiaro che non ti regala niente nessuno, ma il Milan ci arriva nella sua rincorsa. L’Inter deve vincere per sperare. Il calendario ci mette di fronte a questo incrocio ma non credo che saremo giudici“.

Sulla gara di domani, Giampaolo conclude: “Mi aspetto una partita difficile contro una squadra non forte ma fortissima che primeggia in tanti dati statistici. L’Inter è una squadra fisica e tecnica, esperta e con tante risorse. Abbiamo la fortuna che una settimana fa ci siamo salvati e ci arriviamo con una buona condizione fisica”.

