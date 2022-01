Sampdoria, guai in serie: si ferma Quagliarella

17-01-2022 19:24

Piove sul bagnato in casa Sampdoria.

Dopo l’esonero di Roberto D’Aversa, seguito alla sconfitta contro il Torino che ha complicato la posizione di classifica dei blucerchiati, arrivano infatti brutte notizie anche per Fabio Quagliarella.

L’esperto attaccante blucerchiato, già acciaccato prima della partita contro i granata, ma mandato in campo da D’Aversa nei minuti finali della sfida, è stato infatti sottoposto agli accertamenti del caso che hanno confermato l’infortunio al soleo della gamba destra, peggiorato proprio a causa dello scorcio di partita disputato.

Sicura l’assenza di Quagliarella in Coppa Italia contro la Juventus, ma è in serio dubbio anche che il giocatore possa essere a disposizione del nuovo allenatore Marco Giampaolo in vista dello scontro salvezza di domenica al “Picco” contro lo Spezia.

