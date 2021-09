Sampdoria, il patron Ferrero torna a protestare sulla capienza stadi

Massimo Ferrero, nel giorno in cui il CTS si pronuncia a favore della riapertura degli stai al 75% della capienza, manda un messaggio al Premier italiano Mario Draghi dicendosi non soddifsfatto delle misure adottate, tornando a reclamare il 100% dei posti a sedere come tutto il mondo del calcio:

“Magari non gliene frega niente, anzi gliela devo chiedere io una cosa a Draghi, a nome dei 38 milioni di tifosi italiani: non vogliamo soldi, ma di aprire gli stadi al 100%, che devono essere la casa dei tifosi per tutta la settimana – le sue parole a LA7 -. Chiedo la semplificazione delle concessioni, e la rateizzazione dell’Irpef. Se fa queste cose canto ‘c’è solo un presidente’. A Natale senza soldi si sta male, aiuta la cultura e lo sport, finora ci hai dato due fragole e un cappellino. Andiamo al cento per cento per cinema e stadi e chiudiamo la pratica. Non possiamo stare lì con la mano tesa a chiedere l’elemosina. Cosa cambia tra 80 e 100%? Il problema dei vaccini è risolto, ora fateci lavorare che non abbiamo chiesto neanche i ristori, come li ha chiamati il signor Conte”.

OMNISPORT | 28-09-2021 18:26