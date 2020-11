Sampdoria, Keita Baldé si fa male: previsto stop medio-lungo

Quello di Keita Baldé non è certo un inizio di stagione semplice. Approdato a fine settembre alla Sampdoria in prestito dal Monaco, prima ha dovuto mettersi alle spalle la positività al coronavirus, e ora si ritrova costretto a fare i conti con un infortunio muscolare che potrebbe costringerlo a diverse settimane di stop.

Secondo quanto riportato dal ‘Secolo XIX’ infatti, l’attaccante ha riportato una lesione al bicipite femorale che sicuramente non gli consentirà di prender parte alla prossima sfida di campionato contro il Cagliari, ma gli imporrà anche di saltare gli impegni con la Nazionale e restare fermo anche per il match contro il Bologna (in programma al Ferraris il prossimo 22 novembre), il derby di Coppa Italia con il Genoa (25 novembre) e la successiva gara di campionato contro il Torino (in trasferta il prossimo 30 novembre).

Keita, che si è infortunato mercoledì nel corso di una sessione di allenamento, sin qui in campionato ha totalizzato solo 59’ in campo, suddivisi in tre presenze (contro Lazio, Atalanta e Genoa).

OMNISPORT | 06-11-2020 13:00