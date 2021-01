Sampdoria, Osti: "Quagliarella? Ha un patto con noi"

Dopo la presa di posizione dello stesso Fabio Quagliarella su Instagram, nelle ore in cui le voci su un suo trasferimento alla Juventus erano sempre più intense, a prendere la parola sull’argomento è stato anche il direttore sportivo dei blucerchiati Carlo Osti, che ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima della partita contro lo Spezia.

“Ho sempre detto, e questa è una mia espressione, che Quagliarella illumina la Sampdoria come la Lanterna illumina Genova. Non penso a un futuro lontano dalla Sampdoria. Non è neppure il caso di parlare di quanto abbia fatto negli ultimi anni” le parole del dirigente.

Osti ha poi dato un’anticipazione sul possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno: “Fabio ha un patto con il presidente Ferrero”.

OMNISPORT | 11-01-2021 20:41