Sampdoria-Torino, Praet segna il 2-1: la palle esce da un buco nella rete

15-01-2022 20:05

Reti, errori e colpi di scena. Il 22esimo turno di Serie A si è aperto con Sampdoria-Torino , prima gara del sabato e della nuova giornata di campionato, che ha visto i granata ribaltare il risultato rispetto all’iniziale svantaggio causato da Caputo. Singo ha pareggiato, Praet segnato il 2-1.

Nella ripresa, Praet ha colpito di testa su cross di Lukic mettendo dentro il secondo goal del Torino, per il primo vantaggio del team di Juric nel pomeriggio. Dopo aver battuto Falcone, però, la palla è uscita dal campo. Il motivo? La rete del Ferraris era bucata.

Nessun dubbio per i giocatori in campo, ma esultanza da parte dei giocatori in panchina non proprio continua, visti i dubbi di Juric dopo l’iniziale felicità per la realizzazione di Praet. Ovviamente goal convalidato: la palla è entrata, per poi uscire dal buco nella rete.

La gara è stata sospesa per qualche minuto per far sì che la rete venisse riparata dagli addetti della Sampdoria. Il match contro il Torino è ripreso al 71′, portando l’arbitro a recuperare gli oltre 180 secondi in cui lo staff blucerchiato si è messo al lavoro per ovviare al problema.

