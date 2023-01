24-01-2023 18:51

Beppe Saronni, oltre a due Giri d’Italia, ha vinto il Mondiale nel 1982 e classiche come la Milano-Sanremo, la Freccia Vallone e il Giro di Lombardia; intervenendo a margine della presentazione della partnership tra il gruppo bancario Crédit Agricole e RCS Sport proprio per le classiche, si è soffermato sull’attuale stato del suo sport: “Amo vedere questi giovani così forti, peccato manchi il corridore italiano. Sono pronti a dare spettacolo in ogni occasione, regalano emozioni e entusiaasmo. Pogacar ci riproverà alla Sanremo, ma non è facile la differenza sul Poggio: lui cerca sempre l’azione, ma è una corsa molto selettiva. Allo sloveno servono percorsi più duri. Se mi diverto a vedere le sportellate nel cross tra Van Aert e Van der Poel? Loro saranno protagonisti nelle corse di primavera, assieme a Tadej e Remco appartengono alla schiera di chi corre in maniera spettacolare e imprevedibile, i tifosi li amano”.