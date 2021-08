Sassari al lavoro, Cavina e Devecchi: “Carichi e motivati”

Dopo l’esperienza in A2 con Torino, coach Cavina vuole provare a fare bene anche in A1 alla guida di Sassari, squadra che, in vista dei primi impegni della stagione 2021/22, si è radunata oggi al PalaSerradimigni.

“Adesso che è davvero iniziato tutto l’emozione è grande. Non vedevo l’ora di arrivare e sono davvero carico e motivato per questa stagione.” ha affermato l’allenatore bolognese al termine del primo giorno di lavoro.

“Sassari è una piazza che non ho mai abbandonato, quindi per me è come tornare a casa. Vorrei che questa Dinamo fosse atletica, camaleontica e soprattutto lavoratrice: siamo un gruppo giovane, con tanti margini di crescita. Approcciamo con grande serenità e voglia di fare bene: Sassari ha sempre vissuto cicli positivi, ne iniziamo un altro e lo facciamo con grande motivazione” è stato l’augurio di Cavina il quale, in campo e fuori, potrà godere del supporto importante di un veterano come Jack Devecchi.

“Con Demis abbiamo fatto due bellissime stagioni, ormai più di dieci anni fa, ed è un piacere ritrovarlo sul parquet: ci attende una nuova avventura, ci ritroviamo nella massima serie. Sarà una stagione impegnativa ma siamo pronti e carichi” ha dichiarato il capitano biancoblu al rientro dopo un lungo stop.

“Arrivo da una lunga estate di preparazione e sono contento di iniziare. Adesso aspettiamo gli arrivi degli stranieri, mi sembra un bel gruppo: ci conosciamo più o meno tutti, sono sicuro che ci attende una grande stagione”.

