Sassari sorprende Brescia: serie in parità dopo due partite

18-05-2022 22:41

Virtus Bologna e Olimpia Milano spedite verso la semifinale, massima incertezza negli altri due quarti.

È questa la situazione dopo le gare-2 del primo turno dei playoff 2021-’22, a ulteriore conferma della schiacciante superiorità che campioni d’italia e vice hanno sulla concorrenza.

Così se V nere e Olimpia sono sul 2-0 su Pesaro e Reggio Emilia, Tortona (1-1 contro Venezia) e Brescia, quarta e terza classificata della regular season, stanno incontrando difficoltà impreviste.

La Leonessa, in particolare, è caduta a sorpresa in casa nella partita che avrebbe dovuto permettere alla formazione di di allungare sulla Dinamo Sassari.

Al invece la formazione di coach Bucchi ha dominato in lungo e in largo, vincendo per e riequilibrando la serie dopo aver perso la prima partita per 91-85.

Ora si ripartirà dal PalaSerradimigni dove si giocheranno gara-3 e gara-4 il 20 e 22 maggio: eventuale gara-5 a Brescia il 24 maggio.

Brescia sempre avanti nei primi due quarti, ma Sassari ha il merito di non affondare mai, trascinata dai canestri di Burnell e Bilan che rispondono colpo su colpo alle triple di Gabriel e Mitrou-Long.

Tensione nel secondo periodo con il tecnico fischiato a Stefano Gentile e l’antisportivo allo stesso Burnell, ma ancora una volta i sardi restano aggrappati al match, per poi sgommare via nel finale del terzo quarto con un parziale di 9-0 a zero che affossa Brescia.

Lombardi traditi dall’imprecisione dalla lunetta, mentre Sassari non sbaglia un colpo con Robinson e Bilan chiudendo virtualmente il conto già alla penultima sirena sul 67-57.

Sembra finita con le triple in serie di Bilan e Logan, ma i padroni di casa hanno un sussulto che permette loro di risalire fino a -4, ma non basta.

