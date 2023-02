Sassuolo, Dionisi fiducioso per Berardi

Il tecnico dei neroverdi ha parlato dopo il 2-2 alla Dacia Arena

12-02-2023 16:22

Buon pareggio per il Sassuolo alla Dacia Arena contro l’Udinese. Dopo la partita il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi a Dazn ha aggiornato sulle condizioni di Berardi, uscito quasi subito nel primo tempo: “La speranza è che non sia niente di grave. Domenico è ottimista, ma a caldo si percepiscono a volte cose diverse dalla realtà. Speriamo si sia fermato in tempo. Per noi averlo o non averlo fa molta differenza”.

Al suo posto è entrato Bajrami: “È stato bravo, è entrato bene a freddo. Ha giocato a destra che non è una posizione solita per lui. Poteva fare meglio, ma va dato tempo a tutti. L’atteggiamento, suo e degli altri, è stato comune positivo”.

La crescita delle ultime gare: “Abbiamo preso un nuova strada, con uno spirito di squadra rinnovato. Siamo un gruppo giovane che sta scoprendo adesso il concetto di gruppo, speriamo serva per fare bene anche contro una squadra forte come il Napoli”.