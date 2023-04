Sassuolo, Dionisi: "Rinnovo? Presto saprete"

Il tecnico dei neroverdi ha parlato in vista della sfida contro l'Empoli

29-04-2023 13:19

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro l’Empoli ha fatto un accenno al suo possibile rinnovo di contratto con la società emiliana, ancora in bilico.

“Quando ci saranno novità lo saprete – ha spiegato Dionisi -. Capisco, se ne continua a parlare, ma non c’è un caso, non ci sono polemiche. Se e quando ci saranno novità sarete sicuramente informati. L’ho detto con un sorriso? Mai io sono così a prescindere…”. Il Sassuolo occupa attualmente la tredicesima posizione in classifica a quota 40 punti.