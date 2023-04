Sassuolo, Dionisi: "Tutto torna, avevamo subito troppe critiche"

I neroverdi hanno battuto la Juventus e il tecnico si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa.

16-04-2023 21:11

Dopo la sconfitta all’ultimo minuto in casa dell’Hellas Verona, il Sassuolo si è riscattato alla grande con il successo per 1-0 nei confronti della Juventus. Il tecnico Alessio Dionisi si è così tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la gara a Dazn: “L’ambiente aiuta. Tutto torna: questa squadra ha subito troppe critiche in settimana, è stato messo in discussione un portiere come Consigli, che oggi è stato straordinario”.

Il Sassuolo nel girone di ritorno ha fatto meno punti solo di Napoli e Lazio: “La cosa importante è cercare di crederci. Ho dovuto difendere i giocatori dopo errori che ci stanno. Se ci crediamo, le cose andranno bene. La parata di Consigli è stata una bella rivincita e speravo che ci portasse alla vittoria, perché per chi ci guarda ha più risalto. Tutti gli hanno addossato la sconfitta di Verona tranne noi”.