Sassuolo: le voci su Scamacca viste da Dionisi

Alessio Dionisi commenta il pareggio del suo Sassuolo contro la Sampdoria, ma non si nasconde su uno dei temi più caldi del calciomercato neroverde. Ossia le voci che riguardano Gianluca Scamacca, uno dei pezzi pregiati degli emiliani. Tanto da essere finito anche nel mirino della Juventus.

“Fosse per me, resteremmo con questi giocatori. Ma un allenatore deve capire le esigenze del suo club. Siamo un’azienda, bisogna scegliere in base a coloro che si hanno a disposizione. E tutti sono utili, Gianluca sarà molto utile. Spero resta, come tutti gli altri. Ma le scelte aziendali spettano ai dirigenti”, ha spiegato Dionisi.

Che si mette quindi a disposizione della dirigenza del Sassuolo. Ma, al contempo, manda un messaggio molto chiaro a Carnevali.

OMNISPORT | 29-08-2021 21:44