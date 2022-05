Sassuolo-Milan, Raspadori: "Dobbiamo giocare come sempre"

17-05-2022 21:13

Il giovane attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori ha parlato della gara contro il Milan, in programma domenica e valida per la 38° e ultima giornata di Serie A, nel corso della presentazione del convegno Un anno di Generazione S.

Queste le sue parole:

“Sassuolo-Milan? Io penso che dovremo fare solamente quello che facciamo sempre, ovvero scendere in campo con impegno e serietà. Penso che la serenità di scendere in campo e fare le cose pensando a noi ci abbia permesso di fare ciò che abbiamo fatto in questa stagione. Io credo che non servirà fare niente di più rispetto a quello che facciamo sempre”.

OMNISPORT