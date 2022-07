Sassuolo, torna di moda il nome di Simone Zaza

02-07-2022 11:18

Potrebbe esserci un secondo matrimonio importante in casa Sassuolo, club al quale, nelle ultime ore, è stato avvicinato il nome dell’ex Simone Zaza.

Già in neroverde tra il 2013 e il 2015, la punta di Policoro attualmente non gode di grande spazio al Torino (dove è chiuso dalla coppia Pellegri-Sanabria) e vorrebbe ritrovare spazio e modo per rilanciarsi.

Proprio in quest’ottica nella giornata di oggi la Gazzetta dello Sport ha ventilato il possibile ritorno in Emilia del giocatore che, a 31 anni, recuperata una forma fisica più che buona ora vuole tornare a impressionare in campo a suon di gol.