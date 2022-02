Saudi Tour 2022: Caleb Ewan vince in volata la prima tappa

01-02-2022 13:59

Sotto il sole del deserto, Caleb Ewan fa sua la prima tappa del Saudi Tour 2022. L’australiano della Lotto Soudal è il più veloce nella volata finale che decide la corsa firmando il suo 53° successo in carriera.

Proprio oggi ha preso il via la corsa a tappe che prevedeva una prima frazione di198 km. La prima tappa del Tour infatti si è svolta in un facile circuito con partenza e arrivo al Winter Park, centro di aggregazione nei pressi di AlUla. Frazione pianeggiante in cui spiccava un tratto di sterrato a pochi kilometri dall’arrivo: nonostante questa variazione sul tema, lo sterrato non ha creato nessun tipo di problema e non ha fatto selezione.

Il velocista australiano è stato pilotato perfettamente da Roger Kluge e Jasper De Buyst e ha vinto nettamente davanti a Laas e Gaviria.

