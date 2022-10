Scafati, Logan pronto a esordire contro Verona

21-10-2022 17:11

La Givova Scafati potrà contare su una freccia in più nel proprio arco contro la Tezenis Verona, avversaria domenica al PalaBarbuto in un match che vedrà il debutto in campionato del neoacquisto David Logan.

“Fisicamente sono apposto. A casa mi stavo allenando duramente, non ero fermo completamente e quindi non ho avuto difficoltà ad ambientarmi a Scafati, sia con la città, che con i nuovi compagni e lo staff tecnico, cercando di inserirmi al meglio nei nuovi schemi di gioco” ha dichiarato in sede di presentazione il classe 1982.

“La partita di domenica contro Verona è molto importante, dobbiamo vincerla a tutti i costi. Conosco Imbrò tra i giocatori del nostro prossimo avversario, che a prescindere dal suo valore, dobbiamo assolutamente battere. Come riuscirci? Semplice, realizzando un punto più”.