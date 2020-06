Scandalo video, talento del Napoli nel mirino dei followers

Il video-saluto dell’ex stella Nba Dennis Rodman, tra i protagonisti del seguitissimo docu-film “The last dance” dedicato a Michael Jordan e all’epopea dei Chicago Bulls negli anni 90, ha prima generato curiosità e simpatia, poi livore e malignità. Cosa lega una stella del basket americano a un calciatore di serie A come Andrea Petagna, attaccante prossimo al trasferimento dalla Spal al Napoli?

Il messaggio di Rodman

Su Instagram il neo calciatore partenopeo ha postato il breve ma significativo video di saluto dell’ex “cattivo” per antonomasia del basket a stelle e strisce. “Andrea, non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando. Andrea, il Bulldozer: ma cosa significa questo soprannome? Che fai tanti gol. Ma ho una cosa da dirti Andrea. Ho una figlia che si chiama Trinity, è la calciatrice numero uno al mondo in questo momento. Cercala. Magari un giorno la incontrerai e mi manderai un messaggio per dirmi: Dennis sai una cosa? Avevi ragione, è brava come me. Anche lei è una bulldozer, è una Rodman. Tutti ti vogliono bene, continua così. Rispetto, rispetto, rispetto”.

E la risposta di Petagna

Il bomber, ex Milan e Atalanta, ha prontamente risposto: “Grazie Dennis Rodman, sai quanto sono tuo fan. I hope to meet you soon Trinity Rodman, keep going”. Il breve contribuito video, peraltro, ha superato le 200mila visualizzazioni, scatenando inizialmente – appunto – grande ammirazione. Tra i personaggi noti che hanno lasciato un commento o una semplice faccina compiaciuta si possono citare il cantante Luchè e i calciatori Cerri, Mounier, Dabo, Valdifiori, più gli ex Borriello e Palladino. Francesco Facchinetti, invece, sta già organizzando il viaggio: “Andiamo tutti a Las Vegas da zio Dennis Rodman“.

Messaggio di Rodman a Petagna, i dubbi dei fan

Pian piano, però, si sono moltiplicati i fan e gli utenti che hanno sollevato dubbi e manifestato perplessità sulla strana amicizia a distanza tra Rodman e Petagna. E sono stati in molti a convergere sulla possibile spiegazione: un sito, Cameo, che offre la possibilità di ricevere per l’appunto un breve cameo video da vip, artisti e atleti tra cui anche Rodman. Basta pagare (nel caso dell’ex stella Nba 600 dollari) e il gioco è fatto.

Rodman-Petagna, il post di Biasin

Anche il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato a modo suo la singolare vicenda, pur senza far nomi e cognomi. “Nuova tendenza: spendere soldi per ricevere una video-dedica da uno famoso che ti spedisce una video-dedica solo perché gli dai i tuoi soldi. E poi vantartene con gli amici. . . . . . C’è della tristezza in tutto ciò”.

Video Rodman, Petagna beccato dai followers

Tantissimi hanno scritto direttamente sul profilo dell’attaccante oppure affidato ai social le proprie riflessioni. “Pagare per farsi salutare da un vip: non è leggermente imbarazzante?”, è la domanda di un tifoso del Napoli. “Cominciamo bene: io a questo montato non lo voglio, spero proprio sia girato a qualche altra squadra in una trattativa di mercato”, l’auspicio di Enzo. “Il bello è che lo ha scambiato pure per una ragazza”, ironizza Mark. A poco è valsa la difesa d’ufficio dello stesso Petagna, che ha pubblicato dai suoi account un messaggio privato ricevuto dallo stesso Rodman che testimonierebbe la loro “amicizia”: il popolo del web ha ormai emesso la sua sentenza.

SPORTEVAI | 04-06-2020 09:23