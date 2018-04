Scarponi, il messaggio dei genitori a un anno dalla scomparsa

Un anno è passato dalla morte di Michele Scarponi. Il mattino del 22 aprile 2017 l'Aquila di Filottrano, appena tornato dal Tour of the Alps dove aveva vinto una tappa, venne travolto e ucciso sulle strade di casa mentre si allenava in vista del Giro d'Italia, dove sarebbe stato capitano dell'Astana. La morte di un corridore tanto amato fece immediatamente il giro del mondo: Valverde dedicò al suo amico la vittoria della Liegi-Bastogne-Liegi, partita con un omaggio a Michele, tra le lacrime dei compagni dell'Astana. Nei mesi successivi si moltiplicarono gli omaggi di tutti i campioni del ciclismo, da Landa a Nibali, da Sagan ad Aru.

A Filottrano si corre domenica la prima granfondo Michele Scarponi e la partenza sarà vicino al cimitero, così i 2000 partecipanti potranno salutare l’amico scomparso. Chissà se ci sarà anche Frankje, il pappagallo che ogni tanto lo seguiva durante gli allenamenti appoggiandosi sulla sua spalla, e che spesso ancora oggi si reca nel luogo dell'incidente, in una sorta di silenzioso pellegrinaggio in onore dello sfortunatissimo atleta.

Prima del via i genitori di Michele hanno voluto leggere una breve lettera indirizzata ai partecipanti e a tutti gli appassionati di ciclismo.

"Michele ha voluto questa Granfondo, ha voluto portarvi sulle sue strade, fra la sua gente.

Michele ha voluto questo sole, Michele ha voluto che fosse una festa, Michele vuole vedervi sorridere.

Michele ci manca.

Michele ci guarda.

Michele ci sta prendendo in giro.

Michele è ovunque.

Michele vuole vedervi pedalare oggi e vuole vedervi tornare a casa da Filottrano con una nuova speranza nel cuore: che nessuno domani debba lasciare la vita sulle strade.

Rispettate le regole, ragazzi, rispettate la vita: la vita è sacra.

E ricordate l'Aquila, l'Aquila di Filottrano che oggi pedala con voi per un mondo migliore.

Grazie di essere qui

La famiglia Scarponi"

SPORTAL.IT | 22-04-2018 11:30