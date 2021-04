Schalke 04: i giocatori potranno scegliere di non giocare le ultime quattro gare

La Bundesliga nello scorso weekend ha conosciuto il primo verdetto stagionale: lo Schalke 04 è infatti retrocesso in Zweite Liga dopo 30 anni a causa della sconfitta rimediata contro l’Arminia Bielefeld.

I giocatori dello Schalke, di ritorno dalla SchücoArena di Bielefeld, mentre rientravano a Gelsenkirchen, sono stati aggrediti fisicamente da un gruppo di circa 600 tifosi. Tutta la squadra è stata “accolta” da un fitto lancio di uova e intimidazioni personali.

Per questo motivo, Peter Knaebel, uno dei membri del consiglio di amministrazione ha detto alla Bild: “Mi immedesimo nei panni dei calciatori e capisco perfettamente se non se la sentono di scendere in campo per ultime quattro partite di campionato“. Il problema si porrà solo dalla prossima settimana dato che lo Schalke 04 non giocherà nel weekend. La gara in programma contro l’Hertha Berlino è stata infatti rinviata per via della quarantena alla quale sono stati costretti gli avversari.

OMNISPORT | 23-04-2021 11:01