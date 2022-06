Scherma, i convocati del Mondiale del Cairo

28-06-2022 16:19

Dopo i fasti dell’Europeo, la scherma italiana torna in pedana per i Mondiali del Cairo. Sono stati così resi noti, oggi, 28 giugno, i nomi degli azzurri che partiranno per l’Egitto per prendere parte alla kermesse in programma dal 15 al 23 luglio.

Sono 25 in tutto gli atleti azzurri convocati dai responsabili d’arma Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zanotti per la sciabola e Dario Chiadò.

Nella giornata di ieri, infatti, il Consiglio federale ha ufficializzato la composizione della Delegazione sulla base delle scelte dei Commissari tecnici delle tre armi che hanno confermato in blocco i protagonisti dell’avventura continentale in Turchia, con il rientro dello sciabolatore Luigi Samele che aveva dovuto dare forfait all’ultimo momento in occasione dell’Europeo (dove era stato sostituito da Giovanni Repetti).

L’Italia al Mondiale del Cairo presenterà quattro atleti per ciascuna specialità, che parteciperanno sia alle gare individuali che a quelle a squadre, con una riserva in patria e una sola eccezione, anche in questo caso come avvenuto ad Antalya, nel fioretto maschile dove ci sarà una staffetta: soltanto per l’individuale, infatti, il CT Stefano Cerioni ha scelto Giorgio Avola, medaglia di bronzo ai recenti Europei, mentre il quarto tiratore nella prova a squadre sarà Guillaume Bianchi, a completare il team che quest’anno è salito per ben tre volte sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo prima di laurearsi campione d’Europa sulle pedane turche.

TUTTI I CONVOCATI

Fioretto maschile

Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola (solo individuale)

Riserva – solo gara a squadre: Guillaume Bianchi

Fioretto femminile

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi

Riserva in Italia: Erica Cipressa

Sciabola maschile

Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre

Riserva in Italia: Giovanni Repetti

Sciabola femminile

Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro

Riserva in Italia: Chiara Mormile

Spada maschile

Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Riserva in Italia: Valerio Cuomo

Spada femminile

Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio

Riserva in Italia: Giulia Rizzi