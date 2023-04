Scherma, iniziano le qualificazioni olimpiche della sciabola

Nella notte si parte con il tabellone maschile

26-04-2023 14:42

Scatta nella notte italiana, con gironi e turni preliminari di qualificazione al tabellone principale della gara maschile, la fase di Qualifica Olimpica per la sciabola impegnata da domani (giovedì 27) a sabato 29 aprile nel Grand Prix di Seoul.

Sulle pedane coreane, dove saranno di scena solo le competizioni individuali, verranno messi in palio i primi punti per Parigi 2024, all’alba di un cammino di Qualifica che vivrà il suo clou nelle prove di Coppa del Mondo a squadre.

Ne ha parlato il Commissario tecnico della sciabola azzurra, Nicola Zanotti: “Ai ragazzi ho fatto presente, prim’ancora che l’obiettivo, evidentemente ben chiaro, qual è il nostro punto di partenza. I numeri, che sono dati oggettivi e reali, dicono che in questi 14 mesi della mia gestione siamo cresciuti notevolmente, soprattutto al femminile, ma anche al maschile con la conferma degli atleti più esperti e l’arrivo ad alti livelli di diversi giovani. Ora bisogna proseguire e alimentare questo trend, cercando costantemente di migliorarci, perché solo continuando a crescere potremo tagliare il traguardo della Qualifica Olimpica sia con gli uomini che con le donne“.

E poi: “Ho chiesto ai nostri atleti di vivere questo periodo così importante con serenità, determinazione, autostima e fiducia. Arriveremo all’obiettivo se saremo bravi a gestire la tensione nei dieci appuntamenti che valgono i pass per Parigi. Conteranno i podi, certo, ma anche i piazzamenti. Non bisognerà aver paura di sbagliare, servirà la giusta continuità di rendimento. Andrà approcciato al meglio ogni impegno dal punto di vista tecnico, e però non meno conteranno l’atteggiamento e la mentalità in pedana. Siamo pronti a fare la nostra parte“, ha chiosato il Responsabile d’arma della sciabola azzurra Nicola Zanotti.

GP FIE SCIABOLA MASCHILE E FEMMINILE – Seoul (Corea), 27-29 aprile 2023

Azzurri sciabola maschile: Enrico Berrè, Luca Curatoli, Matteo Neri, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre, Dario Cavaliere, Luca Fioretto, Giorgio Marciano, Emanuele Nardella, Riccardo Nuccio, Mattia Rea.

Azzurre sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Giulia Arpino, Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo, Carlotta Fusetti, Claudia Rotili, Mariella Viale.

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Benedetto Buenza, Leonardo Caserta

Medico: David Luzon

Fisioterapista: Ferdinando Margutti