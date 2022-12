Scherma, Marini trionfa in Coppa del Mondo a Tokyo

10-12-2022 11:10

Tommaso Marini trionfa nella gara individuale della Coppa del Mondo di fioretto maschile a Tokyo.

Nella capitale giapponese, dove la scherma tornava un anno e mezzo dopo i Giochi Olimpici “slittati” al 2021, l’anconetano delle Fiamme Oro ha sfoggiato una prestazione entusiasmante, sancita dal successo per 15-13 in un’emozionante finale contro il francese Maxime Pauty. In semifinale Marini stava conducendo 6-5 contro l’egiziano Alaaeldin Abouelkassem, che è stato costretto al ritiro per infortunio, dividendo così il terzo posto con il nipponico Yudai Nagano. Ai piedi del podio Daniele Garozzo: l’olimpionico di Acireale ha chiuso in quinta posizione.

Nona piazza invece per Alessio Foconi, che è stato fermato proprio dal francese Pauty. Stop nel turno dei 32 per Giorgio Avola (17°), Guillaume Bianchi (23°), Giulio Lombardi (25°), con il rimpianto per il giovane livornese d’aver perso 15-14 contro il giapponese Nagano poi arrivato sul podio, Davide Filippi (28°), eliminato invece nel derby azzurro contro da Daniele Garozzo, ed Edoardo Luperi (30°), mentre nel tabellone da 64 si erano fermati Filippo Macchi e Damiano Rosatelli.

Domani la tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Tokyo si concluderà con la competizione a squadre in cui l’Italia del CT Stefano Cerioni schiererà in pedana il quartetto campione del mondo Marini-Garozzo-Foconi-Bianchi.