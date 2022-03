Scherma, weekend di impegni per sciabola e spada

02-03-2022 14:10

Doppio appuntamento internazionale per la scherma azzurra questo weekend: dal 4 al 6 marzo la sciabola femminile sarà impegnata ad Atene per il circuito di Coppa del Mondo, mentre spadisti e spadiste gareggeranno a Budapest per il GP Fie.

Il nuovo corso della sciabola azzurra ripartirà col neo CT Nicola Zanotti dalla tappa di Coppa del Mondo di Atene, che vedrà impegnate dodici azzurre.

Torna Rossella Gregorio, reduce dal terzo posto conquistato nelle ultime due prove a Tblisi e Plovdiv e, insieme a lei, prenderanno parte alla prova individuale in Grecia anche Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili e Benedetta Taricco.

Domenica dalle 9:30 è in programma la gara a squadre, in cui l’Italia sarà rappresentata da un quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio ed Eloisa Passaro. Finali alle 16:30.

A Budapest sono invece attesi spadisti e spadiste, che affronteranno il GP FIE. Nella capitale ungherese venerdì alle 8:30 scatterà la fase a gironi della gara maschile, dove saranno presenti l’ultimo vincitore della Coppa del Mondo di Sochi Valerio Cuomo, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Gianpaolo Buzzacchino, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Andrea Russo e Andrea Tagliariol.

Sabato sarà il momento anche delle spadiste, che scenderanno in pedana dalle 9:30 per la prova femminile: ci saranno Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Eleonora De Marchi, Marta Ferrari e Gaia Traditi.

OMNISPORT