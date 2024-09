Schillaci, i familiari travolti dall'affetto: "Aveva voglia di vivere"

La moglie: "Felici dell'amore della gente"

Totò Schillaci ha segnato l'ennesimo gol. È l'affetto genuino che la città di Palermo, in coda da ieri pomeriggio per raggiungere la camera ardente dell'ex attaccante della nazionale, sta riversando sulla moglie, sui figli e su tutti i familiari. "Io speravo che arrivasse tutta questa gente – confessa Giovanni Schillaci, fratello dell'eroe di Italia '90 – Totò è un grande e sta avendo tutto quello che si meritava. È commovente vedere tutta questa gente che non conosco,. sono qui per lui, piangono, è un orgoglio, nella disgrazia sono felice." "Siamo felici dell'amore che l'Italia e Palermo stanno tributando a Totò, se lo meritava", dice, commossa, la moglie di Schillaci, Barbara. "La mancanza di papà si sentirà – aggiunge Mattia, figlio di Schillaci e della prima moglie Rita – sarà una perdita indelebile".