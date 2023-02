Sci Alpino – Discesa di Crans Montana posticipata: si parte alle 12.10?

La decisione definitiva dovrebbe arrivare a mezzogiorno, ma pare che questa volta la nebbia lascerà tregua alle atlete impegnate in Coppa del Mondo. Sofia Goggia punta ad essere protagonista.

25-02-2023 12:04

Si parte, non si parte, si parte, non si parte: la discesa libera di Crans Montana, tappa di Coppa del Mondo femminile, sta diventando un po’ come sfogliare la margherita. Tutto questo a causa della nebbia che da questa mattina è scesa sul percorso riducendo al massimo la visibilità.

Il via sarebbe dovuto arrivare alle ore 11 ma la giuria ha subito spostato lo start alle ore 11.20. Dalle 11.20 si è andati avanti di 10 minuti in 10 minuti, fino all’ultima decisione, ovvero partire alle ore 12.10, anche se la certezza ultima arriverà a mezzogiorno quando verrà effettuato un nuovo sopralluogo.

Tante le atlete in gara in questa discesa libera: fra le azzurre si candidano ad un ruolo da protagoniste sia Sofia Goggia sia Elena Curtoni. Occhio però allo slovena Ilka Stuhec, alle svizzere Lara Gut e Corinne Suter, alla tedesca Kira Weidle, alla norvegese Ragnhild Mowinckel, all’elvetica Flury e all’austriaca Nina Ortlieb.